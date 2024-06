Sciopero dei treni il 16 e 17 giugno, possibili disagi

Firenze, 12 giugno 2024 – Sciopero del personale di Trenitalia e Italo che coinvolge anche la rete ferroviaria che passa dalla Toscana. Lo stop è previsto dalle 3 di domenica 16 giugno alle 2 di lunedì 17 giugno 2024.

In questi orari i treni possono subire cancellazioni o variazioni e l’agitazione sindacale, fa sapere Trenitalia, può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Essendo lo sciopero indetto per un giorno festivo non sono previste fasce di Trattandosi di uno sciopero indetto per un giorno festivo non sono previste fasce di garanzia. Per consultare comunque l’elenco dei treni garantiti in caso di sciopero è possibile collegarsi al sito Trenitalia cliccando qui.

Come chiedere il rimborso se si rinuncia al viaggio

I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce

fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso per i treni regionali.

In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti.

Per informazioni è possibile rivolgersi al call center di Trenitalia al numero 800-892021 o al call center di Italo (a pagamento) 892020, attivo tutti i giorni dalle 6 alle 23.