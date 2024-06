Nuovi binari sulla tratta Firenze-Roma. Modifiche alla circolazione per consentire i lavori

Firenze, 8 giugno 2024 – Lavori in notturna sulla tratta ferroviaria Firenze-Roma dal 9 giugno al 30 settembre 2024. Gli interventi per il rinnovo di circa 20 chilometri di binari comporteranno modifiche alla circolazione dei treni regionali nella tratta fra Arezzo e Castiglion Fiorentino e tra Indicatore e Ponticino.

Le attività di cantiere si svolgeranno appunto nelle ore notturne per limitare al massimo i disagi. Durante i lavori tra le località interessate sarà istituita una riduzione di velocità; questo comporterà per alcuni treni Regionali la modifica degli orari di partenza e arrivo. Previste variazioni di orario e cancellazioni per alcuni treni del Regionale sulle linee Firenze-Roma e Firenze-Foligno. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con la nuova offerta.