Lavori sull’A1, disagi in vista

Ancora chiusure notturne, nei prossimi giorni, per il tratto fra Calenzano e Barberino dell’autostrada A1 Milano-Napoli. Società Autostrade fa infatti sapere che il tratto in questione, in direzione Bologna, non sarà percorribile dalle 22 dal prossimo venerdì alle 6 del giorno dopo per consentire lo svolgimento di lavori di pavimentazione. Stesso provvedimento anche dalle 4 alle 9,30 del 17 dicembre in questo caso per la demolizione del Viadotto Goccioloni 1. In occasione delle chiusure il traffico verso Bologna sarà dirottato sulla SP8 con uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano e rientro in autostrada alla stazione di Barberino del Mugello sulla A1.