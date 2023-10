Dalla nuova via Cavour a via di Camerata: i lavori che partono questa settimana

Firenze, 23 ottobre 2023 - L’avvio della riqualificazione di via Cavour e dunque del progetto che prevede l'installazione degli aranci e la prosecuzione dei lavori di asfaltatura nello Stradone di Rovezzano. E ancora la manutenzione straordinaria dell’asfalto in via di Camerata e il ripristino della pavimentazione in via dei Medici. Sono solo alcuni dei principali interventi che prederanno il via da oggi, 23 ottobre, sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. In via Cavour i lavori per l'installazione degli aranci partono oggi.

La prima tappa è il rifacimento e l'allargamento dei marciapiedi. Nell’occasione saranno effettuati anche interventi sui sottoservizi. L’intervento è articolato in fasi e interessa tratti di una cinquantina di metri circa. Si inizia in corrispondenza del tratto immediatamente dopo Palazzo Medici Riccardi con restringimenti di carreggiata. Nelle due fasi successive il cantiere avanzerà verso via Guelfa con i medesimi provvedimenti, mentre quelli relativi alle ulteriori fasi saranno specificati successivamente. Per quanto riguarda i lavori sulla pavimentazione stradale, continua anche la prossima settimana l’asfaltatura dello Stradone di Rovezzano. Fino al 3 novembre sarà chiuso il tratto via della Torrre-via del Guarlone. Prevista anche la chiusura di via della Torre (tra viale Palazzeschi e Stradone di Rovezzano. A seguire il divieto di transito si sposterà nel tratto da via del Guarlone a via della Chimera.

Al via dal 23 ottobre la manutenzione straordinaria dell’asfalto in via di Camerata con chiusura del tratto da via di Frullino a via del Palmierino. Provvedimenti collaterali: inizialmente si tratta di un restringimento dell’incrocio via di Camerata-via di Frullino, a seguire la chiusura di via del Palmierino (tra via di Camerata e via Lungo l’Affrico), un restringimento nell’area di intersezione tra via del Palmierino e via Lungo l’Affrico. Percorso alternativo per raggiungere via Lungo l’Affrico lato Salviatino: via del Frullino-via di San Domenico-piazza Edison-viale Righi-via Lungo l’Affrico. L’intervento si concluderà il 10 novembre. Sempre dal 23 ottobre è in programma il ripristino della pavimentazione in via dei Medici da via dei Tosinghi a via degli Speziali. Viabilità alternativa da via degli Speziali-via Roma-via dei Tosinghi. I lavori proseguiranno fino al 1° novembre.