Stazione Firenze Campo di Marte, partono i lavori notturni

Firenze, 1 giugno 2024 – Stanno per partire dei lavori che interesseranno la stazione di Firenze Campo di Marte. Gli operai saranno al lavoro nelle ore notturne proprio per non creare disagi alla circolazione ferroviaria. I lavori prenderanno il via lunedì 3 giugno e proseguiranno fino alla prima metà di luglio.

I lavori che saranno effettuati, come rende noto Ferrovie attraverso una nota stampa, serviranno sia per il rinnovo dei binari che per il rinnovo deviatoi, nell’area appunto della stazione di Firenze Campo Marte.

Durante le attività saranno impegnati quotidianamente circa trenta tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici. Le attività prevederanno un investimento di circa 1,5 milioni di euro. Durante i lavori, in cui come detto saranno impiegati eecine di tecnici, saranno utilizzati mezzi d’opera e attrezzature specifiche. Come precisa Ferrovie, le attività di cantiere sono state programmate e si svolgeranno nelle ore notturne proprio per non interferire con la circolazione ferroviaria, e in questo modo non creare disagi ai viaggiatori.