In provincia di Firenze la Regione finanzia lavori su 6 ponti per oltre 8 milioni di euro

Firenze, 8 aprile 2025 - Con una delibera presentata in Giunta dall’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli, la Regione ha stanziato 31 milioni e 977.000 euro per interventi di consolidamento di 26 tra ponti e viadotti nelle province di Firenze, Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato.

“Si tratta – spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani - di opere fondamentali per la messa in sicurezza della viabilità su importanti strade regionali. Siamo di fronte ad interventi consistenti anche alla luce degli eventi atmosferici estremi che si stanno susseguendo e che spesso mettono a dura prova, con frane e smottamenti, alcune delle strade maggiormente utilizzate dai cittadini e sulle quali ponti e viadotti rappresentano snodi da salvaguardare, evitando chiusure e lavori d’urgenza”.

“Abbiamo accolto – aggiunge l’assessore Baccelli - le richieste più urgenti che ci sono arrivate dagli enti locali e che riguardano esclusivamente strade regionali. Siamo di fronte ad un numero enorme di viadotti, circa 500, e gli interventi che abbiamo finanziato sono il frutto del censimento capillare che abbiamo condotto insieme alle Province. Si tratta di una ricognizione completa e preziosa per la quale ringrazio gli uffici regionali che l’hanno ultimata. Dopo questo provvedimento cercheremo quindi di intervenire, anno dopo anno, sulle ulteriori necessità”.

In provincia di Firenze gli interventi finanziati sono 6 per un totale di 8 milioni e 42 mila euro. Si tratta del risanamento del ponte all’Asse nel tratto della SR66 Pistoiese che scavalca il torrente Ombrone in località Sant’Angelo a Lecore nel Comune di Campi Bisenzio, un intervento dal valore di 332.000 euro.

A Borgo San Lorenzo la strada regionale interessata è la 302 e i lavori, per un importo di 1 milione di euro, riguardano un ponticello in muratura e ad arco sulla Brisighellese Ravennate al Km 48+030. Questo intervento comprende il consolidamento di un tratto caratterizzato dalla sezione a mezza costa della SR 302 con tre attraversamenti idraulici per una larghezza complessiva di circa 100 metri.

Nel comune di Castelfiorentino, in località Pesciaola, il ponte è quello ad arco e in calcestruzzo che scavalca il torrente Pesciola sulla SR 429 di Val d’Elsa. Qui l’intervento ha un importo di oltre 580.000 euro.

Un altro intervento riguarda il ponte ad archi in muratura sull’Arno e sulla Strada Regionale 69 di Val d’Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno per un importo di quasi 4.600.000 euro.

Sono due gli interventi previsti nel comune di Vaglia: uno su un ponticello con impalcato in cemento armato e spalle in muratura a campata unica sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate al Km 16+200 per un importo di 766.000 euro e l’altro su un ponticello ad arco in muratura sempre sulla regionale 302 Brisighellese Ravennate ma al chilometro 16+700, per lo stesso importo del precedente.