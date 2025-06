Lavori impianti sportivi. Spese detratte dal canone se pagano le società

Piove negli spogliatoi: se a fare i lavori è la società, l’importo si detrae dall’affitto. L’operazione adesso è possibile anche a Fiesole. E’ questa la novità principale introdotta dal Comune di Fiesole, a seguito dell’adeguamento alla normativa vigente, del Regolamento sulla gestione esterna degli impianti sportivi. La modifica è stata adottata con una delibera votata all’unanimità del consiglio comunale nel corso dell’ultima seduta. In pratica dunque, come accade per i contratti di locazione, anche il Comune di Fiesole ha stabilito la possibilità di intervento diretto dei conduttori di un immobile in caso di lavori straordinari.

"Questa operazione- ha spiegato l’assessore Francesco Sottili con delega alla Sport- permette alle società che presentano un progetto e un piano di investimenti che valorizza una struttura pubblica di scalare il costo dei lavori dal canone di concessione. E’ possibile anche allungare la durata del contratto". Lo scopo è quello di accelerare i tempi degli interventi, alleggerendo l’operato dell’amministrazione su opere di sua competenza. Il progetto de lavori dovrà in prima battuta ottenere il via libera dell’ufficio tecnico comunale. Quindi la pratica sarà sottoposta al vaglio delle giunta, per l’autorizzazione definitiva. Soddisfazione per la modifica e l’adeguamento del Regolamente sulla gestione degli impianti sportivi perché "frutto di un lavoro collettivo", è stata espressa dalle opposizioni, che hanno comunque auspicato un loro coinvolgimento nella valutazione. Inoltre il consigliere Edoardo Canino del gruppo del centro destra ha invitato la Giunta a vigilare per evitare "abusi".

D.G.