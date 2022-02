Firenze, 16 febbraio 2022 - In vista nuovi interventi di manutenzione sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in attesa del subentro nella gestione da parte della società regionale annunciata nei mesi scorsi. È quanto emerso dall'incontro di oggi del Comitato di vigilanza sulla Fi-Pi-Li, a cui hanno partecipato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco metropolitano di Firenze Dario Nardella e il sindaco di Pisa Michele Conti.

«Ho chiesto che non ci sia il pedaggio per gli automobilisti, che spesso sono pendolari e residenti», ha affermato Conti: «Sui mezzi pesanti - ha aggiunto - ho posto il problema che bisogna capire come, quando e perché. Bisogna capire chi ci mette i soldi, ed è fondamentale che non ci sia il pedaggio per gli automobilisti». Il pedaggio, ha precisato Giani, «per gli automobilisti non è mai stato preventivato. Metteremo comunque tutti i soldi che potranno arrivare per le strade regionali, che quest'anno sarà un primo capitolo della finanziaria. Poi naturalmente i tecnici hanno fatto una focalizzazione dei punti in cui sono necessari interventi di manutenzione». Per Nardella «la Città metropolitana è molto convinta della bontà del progetto» della società regionale.