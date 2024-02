Lavori di asfaltatura in via Pasolini: "Troppi disagi"

Da martedì sono partiti i lavori per interventi di riasfaltatura del tratto di via Pasolini compreso tra via del Termine e la rotatoria con via dei Frilli. Per fare spazio agli operai, è stato istituito pertanto il senso unico alternato. Stessi lavori riguardano anche via del Termine. Ma i disagi sono davvero tanti, soprattutto nelle ore di punta. E il consigliere Gabriele Toccafondi (Italia Viva) si chiede se fosse davvero necessario svolgere lavori del genere in strade ad alta intensità di traffico in orario diurno. "Da giorni – sottolinea – si creano code infinite e chi la mattina da Sesto deve raggiungere Firenze e la sera torna a casa in senso opposto, sta in coda anche un’ora. Era da immaginarselo, ma dal Comune non ci sono state comunicazioni in merito". Forse, ipotizza il consigliere, "sarebbe stato più opportuno valutare se svolgere gli stessi cantieri in orario notturno". E’ solo l’ennesimo disagio vissuto per le strade di Sesto, denuncia il rappresentante di Italia Viva. "Da mesi decine di opere pubbliche, realizzate con risorse dei privati come opere di urbanizzazione, sono pronte, ma ovunque ci sono transenne a circondare e impedire l’accesso a parcheggi pubblici, marciapiedi, giardini come in via Sarri, al Padule, in via di Calenzano e via Ragionieri, via del Noce, via della Tonietta. Questo perché i collaudi o non sono stati fatti o trovano problemi che sembrano insormontabili". Poi, aggiunge Toccafondi, "c’è la pista ciclabile chiusa al Parco della Piana. L’illuminazione c’è, ma il resto è chiuso e transennato. Anche qui, nessuna comunicazione dal Comune: dovrebbe palesarsi sui lavori pubblici che, come sanno i cittadini, non sono solo la nuova piscina".