Via Reginaldo Giuliani, dall'8 gennaio lavori e modifiche alla circolazione

Firenze, 7 gennaio 2024 – Da domani, 8 gennaio, sono previsti lavori in via Reginaldo Giuliani. In quell'area si realizzerà un cavidotto della rete di distribuzione dell'energia elettrica. Proprio per questo motivo, fino al 15 gennaio, la circolazione sarà interrotta tra via Baroni e via della Pietraia mentre il tratto via Baroni-via del Sodo diventerà a senso unico verso via del Sodo. Senso unico anche in via della Pietraia da via Ricci verso via Reginaldo Giuliani. Percorso alternativo: via dell’Osservatorio-via Ricci-via della Pietraia. Lavori anche in via del Belvedere: sempre dall'8 gennaio inizierà il monitoraggio delle mura con chiusura del tratto da via del Monte alle Croci e Costa San Giorgio. Prevista anche l’inversione di senso di via di San Leonardo che da via Schiapparelli diventerà verso Costa San Giorgio. Percorso alternativo per raggiungere Costa San Giorgio: via del Monte alle Croci-via dell’Erta Canina-viale Galileo-viale Machiavelli-via Schiapparelli-via di San Leonardo (senso invertito). Termine previsto 17 gennaio.