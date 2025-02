Lavori all’asfalto. Nuova viabilità a Compiobbi

Da lunedì 24 a martedì 25 febbraio sono in programma lavori di asfaltatura di via Sambre e via Pontanico, a Compiobbi. Il tratto che sarà sistemato è quello compreso fra via Calzolari e via Calcinaia, dove è stato completamente sostituito l’acquedotto con la posa di un nuovo condotto. L’intervento risale a due anni fa ma Publicqua ha rimandato il lavoro per aspettare l’assestamento definitivo del fondo stradale prima di realizzare il manto definitivo. I lavori comporteranno modifiche sulla circolazione, sosta e transito autobus del trasporto pubblico. Il dipartimento di polizia municipale del comunale di Fiesole con ordinanza ha stabilito che in via Sambre e via Pontanico il traffico sarà vietato dalle ore 9 alle 17 nelle due giornate di lunedì e martedì e disposto il divieto di sosta, con la rimozione forzata su ambo i lati con orario 0-24. Il servizio del bus della linea numero 47, che collega Fiesole capoluogo con la Valle dell’Arno, verrà limitato a via Calcinaia. Inoltre, in via Pontanico nell’area di sosta sul lato opposto ai numeri civici dal 17 al 23, sarà valido il divieto di sosta con rimozione forzata da oggi al 25 febbraio.

Intanto gli uffici del Comune conferma l’avanzamento della progettazione per la sistemazione del tratto alto di via Sambre e via della Selva. Si tratta di lavori importanti con un investimento di circa 300mila euro, che permetteranno di risanare la viabilità di collegamento fra Montebeni e Compiobbi, in più tratti ammalorati. Rilievi sono in corso anche su via di Ontignano e, sebbene, lo studio sia ancora indietro, gli uffici tecnici comunali stanno progettando un possibile intervento anche in via di Valle.

D.G.