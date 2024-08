Lavori all’Antella, ritardi e malumori. Slitta a settembre la fine dei cantieri

Con l’ultima parte dell’estate, si apre anche un periodo molto difficile per la viabilità a Bagno a Ripoli. Ad Antella la situazione resta la stessa delle scorse settimane: il cantiere Publiacqua che doveva essere concluso a metà luglio, poi a fine mese, ora è prorogato definitivamente fino al 13 settembre, con la chiusura al transito di via Peruzzi tra via Labriola e la piazza e il senso unico di marcia sia in via Labriola che in via Garibaldi; i mezzi privati e pubblici son dirottati su via Romanelli, via Lavagnini, via Parri direzione Firenze e via Romanelli e Labriola per chi va a San Donato.

Il cantiere è sempre quello di potenziamento alla rete fognaria da parte di Publiacqua; il motivo dello slittamento è il ritrovamento di tracce medievali nel sottosuolo con relativa interruzione da parte degli archeologi della soprintendenza. E i disagi per chi transita per la frazione continuano. Da lunedì, sarà difficile anche entrare a Bagno a Ripoli capoluogo da Sorgane e sempre per lavori Publiacqua, con una sostituzione della rete idrica nella porzione fiorentina della frazione, ma con ripercussioni anche sulla viabilità ripolese. Via Roma infatti sarà interdetta al traffico dal 19 al 31 agosto nel tratto tra via Olmi e piazza Rodolico.

Dal 26 poi riaprirà il cantiere, ancora di Publiacqua, nell’abitato di Bagno a Ripoli, sempre in via Roma, ma all’incrocio con via Ritortoli e Bocci a conclusione dei lunghi lavori per la sostituzione di tutta la conduttura idrica. Nessuna chiusura della strada però; ci sarà un senso unico alternato, interrotto solo nel secondo fine settimana di settembre in concomitanza col Palio-Giostra della Stella. Proseguono intanto i lavori su via di Rosano-Sp 34 per il ripristino della frana di Vallina: anche in questo caso, c’è un senso unico alternato che sta creando disagi al traffico dei pendolari nelle ore di punta.

E a settembre andrà peggio, non solo perché tornerà la mole di viabilità ordinaria, ma per 4-5 giorni (date ancora da definire) in orario diurno la strada sarà totalmente chiusa per fare spazio a un elicottero per il posizionamento dei montanti accoppiati alle reti delle barriere passive. Il traffico sarà tutto deviato sul fronte fiesolano. Saranno giorni ancora più complessi.