Lavori al ponte Berlinguer. Nuovi giunti e verifiche

Il ponte Berliguer ha bisogno di manutenzione. Un intervento importante visto che sul manufatto, che permette l’attraversamento della greve sul viale Aldo Moro, passano ogni giorno migliaia di vetture e soprattutto la linea 1 del tram. La giunta ha dato il via libera tecnico al progetto di manutenzione straordinaria del ponte. La struttura deriva da un ampliamento del preesistente ponte sul fiume Greve, che venne costruito negli anni ’70. Il nuovo progetto ha di fatto allargato la struttura, al fine di mettere a dimora i binari e permettere il transito della linea tramviaria.

"L’intervento di manutenzione straordinaria del ponte che è stato approvato in linea tecnica con delibera della giunta comunale – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Saltarello – rappresenta uno dei tasselli fondamentali per la messa in sicurezza della rete viaria di Scandicci. Proseguiremo con determinazione in questa direzione, con l’obiettivo di garantire una città sempre più sicura, moderna e funzionale per tutti i cittadini". Dando un’occhiata all’intervento, nel progetto c’è la sostituzione dei giunti di dilatazione, che sono da cambiare per mantenere l’elasticità del ponte. Propedeuticamente si opererà la riqualificazione del manto stradale, con asfaltatura e risagomatura delle carreggiate.

Prevista inoltre la revisione del sistema di drenaggio delle acque piovane in corrispondenza dei giunti, con eventuale posa di nuovi pozzetti di raccolta. Inoltre, su tutto il tratto di strada interessato dalla posa del nuovo manto verrà verificato nel complesso il sistema drenante delle acque piovane, e la funzionalità dei fognoli (ossia i canali di collegamento con la rete fognaria) esistenti. Se necessario, questi saranno riparati o sostituiti insieme alle relative condotte di scolo. Previsti inoltre interventi di riqualificazione di alcuni tratti di marciapiede, nello specifico lungo le rampe del ponte. L’intervento, comporterà una spesa complessiva di circa 280mila euro, sarà concluso con il rifacimento della segnaletica orizzontale.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di realizzare i lavori in maniera da non incidere troppo sulla viabilità, visto che il viale Moro è uno snodo essenziale anche per il passaggio del tram e soprattutto per il ricovero dei convogli al deposito di villa Costanza. Bloccare il ponte significherebbe fermare l’intera mobilità su rotaia. Dopo il finanziamento dell’opera, che dovrebbe avvenire entro l’estate, i lavori saranno messi a gara.

