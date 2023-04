Lavori in A1, mercoledì notte chiusa l’uscita di Firenze Sud

Firenze, 3 aprile 2023 – Nuovi lavori in A1 a Firenze Sud, in un tratto che negli ultimi tempi è stato più volte interessato da cantieri e interventi. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 aprile, sarà chiusa l'uscita della stazione di Firenze sud per il traffico proveniente da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Firenze Impruneta.