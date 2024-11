Lavori a Firenze, al via i restringimenti sul viadotto Marco Polo

Firenze, 3 novembre 2024 – I lavori sul viadotto Marco Polo, a Firenze, sono i quelli principali al via dal 4 novembre. Nel dettaglio sono in programma interventi di manutenzione straordinaria del verde. In orario 9-16.30 sarà istituito un restringimento di carreggiata sul viadotto Marco Polio in corrispondenza del tratto tra via Chiantigiana e via Fortini in direzione uscita città. Il termine previsto è il 3 dicembre. Da segnalare anche i lavori in via Romana con la chiusura, sempre dal 4 novembre, del tratto piazza della Calza-via Da’ Mori, a causa di un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas. Per la viabilità alternativa saranno istituiti ulteriori provvedimenti, ovvero: cambio di senso in via di Serumido (da via dei Serragli a via Da’ Mori) e in via Da’ Mori (da via di Serumido a via Romana), divieto di transito in via di Serumido (da via Da’ Mori a via Romana-tratto senza sfondo). Itinerario alternativo: piazza della Calza-piazzale di Porta Romana-viale Petrarca-piazza Tasso-via del Campuccio-via dei Serragli-via di Serumido-via Da’ Mori. Il termine previsto dei lavori è l'8 novembre.