Lavoratori Monblanc in presidio in via Tornabuoni. La protesta davanti al negozio

Firenze, 15 dicembre 2023 – Presidio dei lavoratori Montblanc davanti al negozio di via Tornabuoni a Firenze. La protesta, sostenuta dal sindacato Si Cobas, è andata in scena questa mattina.

"I lavoratori in appalto che da anni producono le borse di Montblanc – si legge nella nota del sindacato – passeranno il Natale in cassa integrazione, con il rischio di un imminente licenziamento. Ma qui non c’è nessuna crisi di mercato. Quella che si sta preparando è una delocalizzazione in piena regola. Unico obiettivo: abbattere i costi del lavoro e massimizzare i profitti”.

In base a quanto appreso, le borse del brand dovrebbero continuare ad essere prodotte sul nostro territorio, ma l’azienda, denunciano ancora i Si Cobas, avrebbe chiuso le porte ad ogni possibilità di ricollocamento dei operai attualmente impiegati negli appalti Z Production ed Eurotaglio presso quelli che saranno i nuovi fornitori.

"Una holding finanziaria che ha chiuso il 2022 con 2 miliardi di profitti si prepara a lasciare senza lavoro decine di operai per massimizzare i profitti. Non ci sarebbe molto altro da aggiungere. Chiediamo alla Regione Toscana – conclude il sindacato – di intervenire e convocare subito tutte le parti al tavolo per consentire la tutela dei posti di lavoro e dei diritti nella filiera”.