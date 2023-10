Lavoratori della filiera Montblanc, protesta davanti al negozio

Firenze, 12 ottobre 2023 – Protesta a Firenze, con un presidio in via Tornabuoni, per i lavoratori di Z Production ed Eurotaglio, aziende a conduzione cinese della filiera Montblanc, in stato di agitazione. Secondo quanto affermano i Si Cobas di Firenze e Prato, i volumi delle commesse «scompaiono di giorno in giorno» e «il 31 dicembre saranno azzerati causa cessazione appalto». Secondo i Si Cobas, «nella filiera Montblanc non c'è nessuna crisi aziendale o di mercato, c'è solo la scelta del brand di chiudere l'appalto con la Z Production per produrre altrove, sempre qui sul territorio», dopo che tra gennaio e febbraio di quest'anno erano stati raggiunti «accordi sindacali» per «la regolarizzazione contrattuale dei lavoratori, la fine dei turni massacranti di 12 ore al giorno, al sabato libero, la libera fruizione di ferie, malattie e permessi, la stabilizzazione di tutti i lavoratori inquadrati come apprendisti, il riconoscimento di un indennità di mensa». Il sindacato fa dunque appello direttamente a Montblanc, che «come i tutti grandi brand della moda» si fa vanto «di codici etici e sostenibilità e controllo della filiera. La coerenza tra le parole e i fatti si misurano in queste scelte. Nelle politiche aziendali il futuro degli operai che da anni lavorano nella filiera quanto conta?».