"Lavoratori in sciopero a Firenze: la politica in silenzio di fronte alle richieste urgenti"

"È come la spunta verde su WhatsApp, la politica visualizza ma non risponde per il momento. Questo è il clima in cui noi arriviamo al corteo", per cui "se nessuno della politica deciderà di metterci la faccia, se non quella che in questi giorni si sta mettendo sui cartelli elettorali, ne prenderemo atto". Parole di Dario Salvetti, membro della Rsu ex Gkn di Campi, ora Qf in liquidazione, parlando del corteo di domani - "l’ennesima sfida che affrontiamo serenamente" - con cui i lavoratori torneranno a chiedere la discussione della proposta di legge regionale sui consorzi industriali. La manifestazione prenderà il via (ore 14,30) da via Mariti, davanti al cantiere della strage del 16 febbraio dove sono morti in un crollo cinque operai, e si concluderà davanti alla Regione Toscana. "Le lettere di licenziamento non le abbiamo mai ricevute, non sono mai riusciti a fare una procedura di licenziamento corretta, ma ci stanno licenziando non pagando lo stipendio, costringendoci ad andare via", sottolinea Salvetti, spiegando che "siamo in questo momento circa 140". All’iniziativa – "quasi più importante per i posti di lavoro futuri che non per noi" - hanno già dato l’adesione le Rsu della Regione e di Arpat.