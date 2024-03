"L'Avg lancia raccolta fondi per nuova ambulanza: coinvolta tutta la comunità"

L’Avg, associazione Volontariato grevigiano, lancia una raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza e chiede aiuto ai cittadini. "Il veicolo che abbiamo usato fino ad ora è giunto al termine del suo ciclo di vita", spiega il vicepresidente Mauro Citzia. Nel corso del 2023 l’associazione ha percorso 15mila km per l’emergenza e ha rilevato 650 accessi al punto di pronto soccorso e 700 per i servizi di emergenza. Ad aiutare l’Avg, realtà di oltre 100 volontari, tra soccorritori e autisti certificati dal 118, anche all’amministrazione comunale. "Tutti noi, famiglie, aziende, possiamo fare la nostra parte, contribuire attivamente alla campagna ", sottolinea il sindaco Paolo Sottani. La sede dell’Avg, attiva 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, è in via della Pace 8. È possibile effettuare la donazione tramite bonifico bancario: IT 66 Z 08425 37890 0000 4057 2604 intestato a: Associazione volontariato Grevigiano ODV Banca Cambiano 1884 (AG. Greve in Chianti). Per maggiori informazioni: tel. 055 8544777.