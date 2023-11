L’attrice Gaia Nanni: "Ho amici senza più nulla. Doniamo per ricostruire"

L’attrice Gaia Nanni, fiorentina vera, è ancora sotto choc.

L’alluvione ha coinvolto persone che conosce?

"Molti amici e colleghi nel Pratese. La mia amica Ilaria e la sua famiglia hanno perso tutto, il nostro tecnico per la tournée e che in questi giorni conta i danni al materiale nel magazzino allagato".

Quali emozioni ha provato vedendo il disastro?

"Quella sera ero in macchina con tre bambini di 9 anni. Ho deciso di uscire dall’autostrada perché c’era una coda anomala, sono uscita a Prato Ovest per la strada normale. Eravamo esattamente nei luoghi colpiti dall’alluvione, ma 20 minuti prima. Cosa posso pensare? Che ci si può trovare all’asciutto, in vita, o spacciati, che oggi ho tutti i miei cari e che invece qualcuno conterà i posti vuoti a Natale".

Tra i volontari ci sono tanti giovani che hanno lasciato zaini e libri per prendere in mano secchi e pale.

"La trovo una cosa straordinaria. Permettere a questi ragazzi di esserci, di vedere l’amarezza negli occhi di chi ha perso tutte le cose guadagnate negli anni, un’amarezza mai urlata, metterli di fronte all’aiuto non chiesto. Non credo possa esserci un posto migliore di quelle strade, oggi, per i nostri figli".

Subito è scattata la solidarietà, con la nostra campagna "Un aiuto per la Toscana" (l’ Iban è il seguente: IT21U0867302801000000913630, presso Chianti Banca, codice Bicswift per i bonifici esteri ICRAITRRIP0).

"Sono completamente dalla vostra parte, sostengo questa raccolta fondi con tutta me stessa perché ci sarà bisogno di soldi, tanti, per ricostruire tutto".

Marianna Grazi