Lastra a Signa (Firenze), 14 gennaio 2025 – Un uomo è rimasto ferito, con un piede incastrato nella motozappa, mentre lavorava sul proprio terreno, in via Del Piano. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno smontato l’attrezzo agricolo per liberare il piede incastrato. Sul posto personale medico che l'ha stabilizzato.