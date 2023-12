Lastra a Signa guarda ai più piccoli

Una Befana maxi per allietare l’Epifania dei più piccoli a Lastra a Signa. Per il prossimo 6 gennaio, infatti, sono in programma una serie di iniziative, "Il Grande Giorno della Befana Gigante", organizzate da Teatro Popolare d’Arte, Comune di Lastra a Signa, Laboratorio Auser, Associazione Auser, CCN Lastra Shopping, Unicoop Firenze Sezione Soci Le Signe, Comitato Genitori e Gruppo del Cucito del Centro Sociale. Il via alle attività è previsto dalle 14, in piazza Garibaldi, con giochi in legno e di abilità per il divertimento di adulti e bambini. Alle 15 da piazza Pertini partirà invece la Grande Parata accompagnata da una Befana Gigante realizzata in stoffa, legno e carta da bambini e anziani grazie alla collaborazione all’iniziativa del Comitato Genitori e dei volontari dell’Auser di Signa. Il corteo, dopo la partenza, sfilerà fino a piazza Garibaldi, dove, alle 16 saranno distribuite le calze della Befana e si terrà un laboratorio di costruzione di giocattoli in legno Il FaleGnomo a cura di Giochiamo GiocaMuseo. La merenda ai bambini sarà a cura della Sezione Soci Coop Le Signe. Alle 17,30, sempre in piazza Garibaldi, è poi in calendario il suggestivo spettacolo di fuoco e danza a cura di Teatro Lunatico. Intanto il giorno dell’Epifania i più grandi potranno anche effettuare un dono solidale: dopo avere aperto le porte per le donazioni di sangue il giorno di Natale il Gruppo Donatori Sangue Fratres "Giuseppe Nesi" Lastra a Signa infatti replicherà con una giornata straordinaria di donazioni, nella propria sede, anche nella festività del 6 gennaio.