L’associazione Malattia Alzheimer collabora con "Helaglobe" per il coinvolgimento dei pazienti

La salute mentale è centrale nella cura del paziente affetto da demenza o Alzheimer. Per soddisfare tale richiesta nasce a Firenze la collaborazione tra l’Associazione Italiana Malattia Alzheimer (AIMA Firenze) e Tè-Co (www.teco-spaziosicuro.it) il servizio di supporto psicologico on line di Helaglobe – realtà che si occupa di bisogni e coinvolgimento dei pazienti – che mette a disposizione un team di terapeuti esperti in malattie croniche, demenze e Alzheimer. Oltre l’8% dei toscani con più di 65 anni soffre di forme di demenza: più della metà, 50mila, hanno l’Alzheimer. "Lavoriamo da 30 anni per le persone con Alzheimer e per i familiari e caregiver – dice Manlio Matera, presidente di AIMA Firenze – Per noi l’accoglienza è fondamentale".