L’assistenza ai malati di Alzheimer a Sesto: Corso per i familiari

Prenderà il via domani alle 20,45 il corso di formazione online per familiari e assistenti di malati di Alzheimer promosso da vari Lions Club fra i quali quello di Sesto. "L’invecchiamento della popolazione sta portando all’aumento evidente di casi di Alzheimer e di demenze senili – spiega Paolo Gori, presidente del club sestese – e spesso le famiglie sono impreparate e senza strumenti per affrontare queste malattie. Così è nata l’iniziativa Lions online con l’associazione Afma di Verona, gratuita e in anonimato, cui tutti possono partecipare". In programma cinque incontri in videoconferenza di 45 minuti ciascuno, fino al 16 ottobre, il primo dei quali, domani, sarà dedicato al tema "La malattia di Alzheimer" con relatore il neurologo Giuseppe Gambina. A seguire potranno essere poste domande.

Il link di accesso, valido per tutte le sessioni, è https:zoom.usj3292128991?pwd=WGpxaTk4akF1Nnc4R1I0c3RKQnJXZz09 .