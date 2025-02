L’arte è benefica alla Galleria Continua di San Gimignano

Da Ai Weiwei a Loris Cecchini, da Shilpa Gupta alle poetiche scritte di Sabrina Mezzaqui, le metafisiche sculture di Hans Op De Beeck e l’opera video-sound di Carlos Garaicoa. 42 artisti hanno risposto all’appello per dare vita, alla Galleria Continua di San Gimignano, alla settima edizione del progetto benefico ’The Milky Way’ (la Via Lattea) di Damiana Leoni per Pianoterra ETS a favore di famiglie vulnerabili. La mostra, fino a domani, esplora il tema dello spaesamento. E’ ideata da Damiana Leoni e promossa dalla Fondazione Beta, con il patrocinio della Reale Ambasciata di Danimarca: il ricavato dalla vendita delle opere sosterrà la creazione di aree giochi per bambini a Napoli. La VII edizione di The Milky Way prende forma da una domanda: dove sono? Una riflessione sullo spaesamento, sulla condizione di non appartenenza che sperimentano molte persone. L’esposizione si sviluppa attorno a un’idea di viaggio e identità, aperta dalle opere di Camille Henrot e Letizia Cariello: un nido e una culla.

O.Mu.