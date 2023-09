L’Archivio Ferragamo a Firenze: scopri i suoi tesori!

In occasione della Florence Art Week si aprono al publico luoghi normalmente non accessibili. Tra questi anche l’Archivio Storico Ferragamo, che custodisce un inestimabile tesoro di documenti, fotografie, filmati, disegni, prototipi e, soprattutto, prodotti che raccontano la storia dell’azienda, le sue fondamenta e i suoi sviluppi, con un viaggio che parte dagli anni venti del Novecento e arriva ad oggi.

Testimonianze raccolte dallo stesso Salvatore Ferragamo e, dopo la sua morte, incrementate e conservate dalla famiglia. Per la Florence Art Week, l’Archivio apre le sue porte al pubblico, offrendo la possibilità di visitare i suoi spazi e scoprire i materiali conservati e un heritage di inestimabile valore. Oltre che per oggi, già sold out, è in calendario un’altra vistita per sabato 7 ottobre alle 11. L’Archivio Ferragamo è in via Mercalli 205 -207, all’Osmannoro.