Landi e Matteini prossimi assessori E Ballerini raddoppia le deleghe

di Barbara Berti

Martedì 13 inizia ufficialmente la nuova legislatura targata Andrea Tagliaferri. Il neosindaco, che è al lavoro già dal giorno successivo alla vittoria al ballottaggio, martedì presenterà la giunta (alle 11 l’incontro con la stampa) che poi sarà annunciata durante il primo consiglio comunale, la sera alle 21 in Sala Pertini. Durante la seduta – guidata dal consigliere ‘anziano’ Lorenzo Loiero del Pd – saranno eletti il presidente e il vicepresidente del Consiglio e il sindaco farà giuramento.

Per quanto riguarda la squadra di governo, a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, Tagliaferri terrà per sé le deleghe all’Urbanistica e al Personale, mentre la sua vice, Federica Petti (nome rivelato durante la campagna elettorale) si occuperà di Scuola e Cultura. Il Sociale sarà affidato a Lorenzo Ballerini, ex consigliere comunale ed ex capogruppo di "Campi a Sinistra". Sempre Ballerini dovrebbe avere il nuovo assessorato alla "Buona occupazione" per occuparsi specificatamente di crisi aziendali, e infatti un paio di giorni fa era al presidio di Mondo Convenienza. Ai Lavori pubblici andrà Tommaso Landi, ex militante e tesoriere Pd, che nei mesi scorsi ha curato la campagna elettorale di Riccardo Nucciotti. Landi è già stato visto più volte agli uffici di piazza Fra’ Ristoro ‘per prendere confidenza’ col nuovo incarico.

In giunta dovrebbe poi esserci anche Daniele Matteini, consigliere comunale di "Fare Città" nella passata legislatura, e oggi il più votato con 117 voti: per lui in ballo lo Sviluppo Economico. Voci insistenti, danno un posto in giunta anche a Simona Pizzirusso, ex consigliera di "Si Parco No Aeroporto", che si dovrebbe occupare di Gemellaggi e Partecipazione. Continuano poi a rincorrersi i nomi di Marco Monticelli (lista "Fare Città") al Bilancio e del grillino Davide Baldazzi allo Sport. Per l’Ambiente infine il nome papabile è Mirando Di Prinzio, 51 anni, laurea in Scienze forestali, libero professionista e consulente tecnico d’ufficio presso il tribunale.