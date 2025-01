Lanciotto cala il tris. Grassina riparte bene

Girone A

Real Forte Querceta-Sestese 0-2. Priva del baby Mazzeo acquistato dalla Fiorentina, la squadra di Polloni è ripartita con la solita marcia vincente, con Cirillo e Ciotola realizzatori. Manganiello ha colpito un palo.

Girone B

Lastrigiana-Affrico 2-2. Gara iniziata in ritardo a causa del match precedente in corso alla Guardiana. Al pronti e via, l’Affrico grazie a un Rocchini scatenato (due gol in 4 minuti) metteva in ginocchio la squadra di casa che aveva una pronta reazione con Romei che riapriva la gara. I biancorossi di Gambadori (poi espulso) con Canali per merito di Mosti Falconi acciuffavano il pareggio.

Antella 99-Lanciotto Campi 0-3. Anno nuovo risultato vecchio per l’Antella che subisce ancora una sconfitta. La squadra di Francini giostra bene ma non punge, al contrario degli ospiti che con Bigozzi, Cecchi e Princiotta sono riusciti a superare il portiere Scrò. Nel finale espulso Zefi dell’Antella.

Scandicci-Sport Club Asta 2-0. Con il minimo sforzo lo Scandicci ottiene il massimo sbarazzandosi dell’Asta con due gol realizzati da Poli e Frascadore. Ha debuttato il nuovo giocatore, Viligiardi.

Colligiana-Grassina 0-2. Come ha chiuso l’anno vecchio il Grassina inizia bene quello nuovo con altri 3 punti importanti che consentono di avvicinarsi alla zona play off. Lebrun e Betti i marcatori. Espulso dalla panchina Mazzanti del Grassina.

Baldaccio Bruni-Rondinella 1-1. Una buona Rondinella ad Anghiari conquista un punto d’oro. Dopo il gol di Boriosi, i biancorossi di Tronconi con Polo ristabiliscono la parità, pur giocando in dieci tutta la ripresa senza Mugelli espulso.

Fortis Juventus-Signa 2-1. La Fortis di Morandi in giornata di grazia brinda subito al successo superando un Signa passato subito in vantaggio per un’autorete di Salvadori. Poi, i bomber Masini e Di Gaudio hanno messo i canarini in gabbia.

G. Puleri