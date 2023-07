Lampeggianti per attraversare sicuri

Con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione delle opposizioni, il consiglio comunale ha approvato un riassetto del bilancio, che libera nuove risorse da investire. Al capitolo della sicurezza stradale vengono destinati ulteriori 10mila euro per l’acquisto di 20 lanterne lampeggianti per migliorare la visibilità degli attraversamenti pedonali. Cinquantamila euro vanno per la riparazione e, ove possibile, anche per l’acquisto di nuovi giochini per bambini dei giardinetti pubblici. E poi ci sono gli investimenti nei fontanelli per l’acquisto di Co2, con la conferma della realizzazione dell’impianto nuovo a Girone . Più soldi servono anche per i musei, che vedono un rincaro dei costi di gestione conseguenti all’adeguamento Istat dei contratti di appalti. Mentre dalla Regione arrivano 175mila euro per il progetto nidi gratis.

"Questa manovra di riequilibrio – spiega l’assessore al Bilancio Suriano (foto) – è coperta con una parte dell’avanzo libero dell’ultimo rendiconto".

"Si tratta di un risorsa importante che – aggiunge Davide Tanganelli dei CpF – ci consente di dare risposta a quanto chiesto dai cittadini e ripreso nelle interrogazioni delle opposizioni".

