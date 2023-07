L’amore, le sue mille verità Massini-Barbarossa e l’enigma più intricato

Stefano Massini e Luca Barbarossa formano la ‘strana coppia’ protagonista stasera all’Estate Fiesolana dello spettacolo ‘la verità vi prego sull’amore’. L’amore vissuto, frainteso, idealizzato, ferito, tradito, spietato. Questo e altro in parole e musica al Teatro Romano, con inizio alle 21,15. Come nella poesia di Wystan Hugh Auden che dà il titolo allo spettacolo, così Massini e Barbarossa (insieme nella foto) tentano un’indagine su cosa sia l’amore. Oltre le frasi fatte. Oltre i tutorial sentimentali, oltre la melassa dei romanticismi preconfezionati e le infinite narrazioni d’amore che da film, libri e canzoni si sono stratificate, rendendoci ostaggi di modelli e copioni. Tutto in amore appare oggi già visto, sentito, noto. E allora – insistono i due artisti – proviamo a cercarla, questa verità. Poniamoci la domanda su cosa sia l’amore e cosa la sua mitologia, spesso distorta, falsata, ingannevole. Magari potremmo scoprire che siamo tutti devoti a una menzogna, e che chiamiamo sbrigativamente amore ciò che andrebbe piuttosto chiamato attrazione, infatuazione, affetto.

Le storie raccontate da Stefano Massini si intrecciano con la canzone d’autore di Luca Barbarossa per avviare un viaggio, in un caleidoscopio di immagini, in un grande gioco di stimoli, sensazioni, suggestioni. L’amore sotto la lente del microscopio, sul banco degli imputati, sul lettino dell’analista, sulla partitura dell’orchestrale L’amore che ci circonda, ovunque. Eppure non sai bene cosa sia. Info: 055.5961293; 055.667566.