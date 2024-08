Lamarmora, ecco i binari. Variante quasi conclusa. Ma i ritardi fanno slittare i cantieri in Beccaria

Variante centro storico, ultimo atto. Dopo l’incontro tra la sindaca Sara Funaro, l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio e tutte le ditte impegnate nella realizzazione della nuova linea tramviaria tra la Fortezza, San Marco e viale Matteotti, il cronoprogramma ha subito una notevole accellerazione, tanto che in via Lamarmora sono già state installati i binari sui quali passerà il tram. Mentre per gli ultimi dieci metri di tracciato, che dovrà collegare la Vacs con Matteotti (per congiungersi con la fermata per Bagno a Ripoli, è solo questione di giorni, "una decina al massimo", fanno sapere da Palazzo Vecchio. Poi, via alle cosiddette ’prove di sistema’ che dovranno valutare se vi siano o meno problemi sul percorso e che tutto funzioni alla perfezione.

Quindi, confermato il primo viaggio ufficiale del tram, con i passeggeri a bordo, entro il mese di dicembre. Ma questo, ovviamente, dipenderà dalla decisione della commissione nominata dal ministero dei Trasporti che, da quanto è dato sapere, sarebbe già stata nominata. Dopo un paio di mesi di pre-esercizio, quindi, la ’Fortezza-San Marco’ potrà circolare normalmente.

E in attesa che questi cantieri vengano chiusi, è stato deciso di differire i primi interventi che riguardano, per l’appunto, la linea 3.2.1 (Libertà-Bagno a Ripoli), per evitare altri disagi a chi si trova a percorrere i viali. I lavori propedeutici, da viale Giovine Italia alla Zecca, sarebbero dovuti partire entro la fine di agosto e avrebbero riguardato per lo più alcuni sottoservizi così da installare immediatamente, "e senza alcun impatto sulla circolazione", i binari e le due prime fermate: Beccaria e Baldissera.

Il progetto definitivo della 3.2.1 è già stato approvato dall’ex amministrazione Nardella, ora si attende che la nuova giunta e i tecnici di Palazzo Vecchio diano il via libera anche a quello esecutivo. Che si suppone dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

Tornando alla Variante centro storico, dal Comune si fa sapere che da domani sono in programma alcuni interventi notturni relativi al sistema di segnalamento in piazza della Libertà. Si inizia sul lato centro con un restringimento di carreggiata all’altezza di via Cavour. Il provvedimento sarà in vigore da domani a mercoledì 21 agosto in orario 23-5. A seguire le lavorazioni si sposteranno sul lato di via Pier Capponi: anche in questo caso scatterà un restringimento dalle 23 di mercoledì alle 5 di giovedì. Infine l’intervento interesserà la piazza lato viale Matteotti con il medesimo provvedimento da giovedì 22 a sabato 24 agosto (sempre orario 23-5).

Da lunedì 26 agosto a domenica 1° settembre sarà la volta delle rimozioni dei vecchi pali dell’illuminazione pubblica in viale Lavagnini dove è già funzionante il nuovo impianto. L’intervento è previsto in orario 21-5 con restringimenti tra via Bonifacio Lupi e piazza della Libertà in corrispondenza dei pali da smontare.

Antonio Passanese