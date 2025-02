L’album di Okinda è andato a ruba: "Già in ristampa"

Otto società sportive e circa mille atleti per un album di figurine (anzi due). È stata presentata ieri, a Lastra a Signa, l’iniziativa realizzata dalla società Okinda con il patrocinio del Comune. L’album delle figurine 2024-2025, arrivato giovedì nelle edicole e tabaccherie, è già terminato ieri ed è in ristampa. All’interno, oltre alle immagini degli atleti e operatori delle società Asd Lastrigiana, Calcio Per Tutti Asd Lastrigiana Special, basket Team Nova, Asd Shin Don Kan, Iride Ssd Arl, Lancers Baseball, Asd Centro Ginnastica Lastra a Signa, Nuova Atletica Lastra, ci sono pagine dedicate all’Unione Nazionale Veterani dello Sport (sezione Nesti Pandolfini Le Signe) e alla storia del territorio. "Si tratta di un progetto a costo zero per il Comune e per le società - ha spiegato l’assessore allo sport Mirio Bogani - che richiama i valori dello sport di una volta e valorizza il tessuto del territorio. L’iniziativa ha inoltre l’intento di promuovere la socializzazione e di allontanare le giovani generazioni dagli strumenti digitali per qualche ora".