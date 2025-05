Via Colognolese, lavori al finish

In fase di ultimazione i lavori lungo via Colognolese, finalizzati alla protezione e alla risagomatura degli argini del fiume, nonché alla potatura e alla messa in sicurezza delle alberature presenti lungo il corso d’acqua. L’intervento, del valore complessivo di circa 200mila euro, rappresenta una delle azioni più significative previste all’interno del piano straordinario di lavori pubblici attivato in risposta ai gravi eventi meteorologici che hanno colpito il territorio lo scorso marzo. Le intense piogge e le raffiche di vento che si sono abbattute sull’area avevano causato smottamenti, erosioni spondali, cadute di alberi e situazioni di rischio per la viabilità e la pubblica incolumità, oltre che l’esondazione del fiume Sieve.

A fronte di queste criticità, l’amministrazione comunale ha tempestivamente attivato le procedure di somma urgenza, consentendo l’avvio rapido dei cantieri per fronteggiare le emergenze. L’intervento su via Colognolese rientra in un più ampio pacchetto di opere finanziate con un investimento complessivo di un milione e mezzo di euro, stanziato per far fronte ai danni causati dal maltempo e per rafforzare la resilienza del territorio.

I lavori si concentrano su più fronti, dalla messa in sicurezza della viabilità al ripristino e consolidamento degli argini fluviali, fino alla pulizia dei corsi d’acqua ed alla gestione della vegetazione per prevenire nuove situazioni di pericolo.

Leonardo Bartoletti