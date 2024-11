L’albero in piazza accende il Natale. Incontri e giochi: un mese di eventi

Si accende il Natale a Sesto Fiorentino: a poco più di un mese dalla vigilia, oggi alle 17,30 verrà illuminato il grande albero in piazza Vittorio Veneto. E sarà il via ufficiale per una serie di eventi promossi dal Comune e il centro commerciale naturale Sesto Sotto Casa fino al 12 gennaio. "Sarà un Natale all’insegna della collaborazione – dice la presidente del CCN Sabrina Piermarini -, nello sforzo congiunto tra amministrazione, commercianti e associazioni, rafforzando lo spirito comunitario che contraddistingue da sempre la nostra città".

Questo pomeriggio l’accensione dell’albero sarà il momento clou di eventi di musica e colori nel centro già a partire dalle 15, con la casa itinerante di Babbo Natale, lo show della Band Del Bravo, le mascotte pronte ad accogliere bambine e bambini in piazza Vittorio Veneto; sempre nel cuore di Sesto spazio per lo stand del Gruppo Fratres e poi cioccolata calda, vin brulè, bomboloni e specialità salate per tutti nello stand gastronomico della Croce Viola. Dal mattino inoltre sarà allestito in via Dante il mercato degli hobbisti.

Alle 17 l’illustratore Simone Frasca e i suoi racconti aspettano i bambini alla libreria Liblab. La festa proseguirà anche domani ancora col mercato degli hobby e la Casa itinerante di Babbo Natale aperti già dal mattino, mentre dalle 15 musica, spettacoli e mascotte saranno protagoniste nelle vie e nelle piazze.

"Il Natale sarà ancora una volta una vera e propria vetrina promozionale per Sesto, le sue eccellenze e il suo tessuto commerciale che ogni giorno contribuisce a farne un luogo vissuto, di incontro, di sviluppo, di socialità" sottolinea la vicesindaco Claudia Pecchioli. Dopo questo fine settimana poi gli eventi proseguiranno ogni weekend, con la festa "clou" del Natale organizzata per il 22 dicembre con gli auguri delle associazioni e l’esibizione della Banda Musicale di Sesto Fiorentino insieme alla Mascotte del cuore in piazza Vittorio Veneto, giochi di bolle di sapone, palloncini scultura, caramelle e truccabimbi per i più piccoli, magia, rock ‘n’ roll, caldarroste, arrosticini e vin brulè e anche "Babbo Natale infermiere": un’ambulanza della Croce Rossa di Sesto darà l’opportunità ai bambini di vedere Santa Claus all’opera nel prendersi cura della comunità. Gli eventi saranno sempre aggiornati sul sito del Comune.