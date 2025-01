"L’albero caduto non era tutelato"

L’albero era tutelato dalla Soprintendenza, anzi, no. Gustoso il balletto di dichiarazioni durante il consiglio con l’assessore Mecca che ha smentito la sindaca Sereni. Lei aveva detto che l’albero era tutelato dalla soprintendenza. Lui lo ha smentito. E mentre l’opposizione ci si è buttata sopra a pesce, il senso della questione è stato chiarito successivamente tanto di nota. "La pianta, diversamente da quanto dichiarato in un primo momento dagli organi politici, dietro indicazione dei tecnici consultati nelle ore successive alla caduta, non era ancora formalmente inserita nel registro degli alberi monumentali, sebbene presentasse tutte le caratteristiche della monumentalità". Con tutta l’area intorno era legata da un vincolo paesaggistico, ma l’albero in sé non era stato inserito nell’elenco di quelli monumentali.