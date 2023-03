L’agguato scatta all’uscita del ristorante Ferito a coltellate davanti all’amica

Il parcheggio di via del Cavallaccio, terra di nessuno. L’ultimo episodio di violenza è di ieri notte: un 38enne marocchino accoltellato al culmine di un’aggressione in questo spiazzo di profonda periferia a cavallo tra Fi-Pi-Li e area commerciale che comprende una multisala e attrazioni. L’uomo era con un’amica che ha deciso di non chiamare un’ambulanza, ma di portarlo lei con la sua vettura al pronto soccorso. La donna, 46enne, voleva arrivare al Nuovo San Giovanni di Dio; ma la strada da quel punto non è così semplice. I due sono partiti a tutta velocità, ma fatta poca strada, si sono persi. Hanno vagato per qualche minuto fino ad arrivare in territorio di Scandicci, quartiere di San Giusto. Non sapendo come proseguire e vedendo che l’uomo perdeva sempre più sangue, la 46enne ha chiamato il 118. La centrale operativa ha avvisato anche i Carabinieri che hanno inviato una gazzella del radiomobile di Scandicci. I soccorritori hanno stabilizzato i parametri vitali del 38enne e l’hanno portato al pronto soccorso di Careggi. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata. Nella notte è stato operato; non sarebbe più in pericolo di vita, anche se per i fendenti subiti (il più grave alla schiena, tra le scapole) ha perso tanto sangue. I militari hanno ascoltato il racconto della donna, ed effettuato un primo sopralluogo nella zona di via del Cavallaccio. Trovati i primi riscontri. In base a una ricostruzione ancora ipotetica, il 38enne, uscito da uno dei punti di ristorazione del centro commerciale, sarebbe stato preso alle spalle a centro parcheggio. Si stanno visionando anche i filmati delle telecamere a circuito chiuso per avere qualche indizio in più sugli aggressori.

I carabinieri stanno indagando anche su vita e conoscenze dell’aggredito e sui giri che frequenta. Non c’è pace per questa zona: a inizio febbraio un bancomat è stato sradicato nel centro commerciale con una ruspa, coi ladri che hanno agito indisturbati. Nel parcheggio vengono segnalati spesso furti su auto o episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Il caso ha avuto anche un risvolto politico, il capogruppo della Lega in Palazzo Vecchio, Federico Bussolin, insieme al commissario comunale, Federico Bonriposi e al Capogruppo del Q4 Davide Bisconti hanno chiesto maggiori controlli alle forze dell’ordine e al sindaco Nardella di porre più attenzione alla sicurezza della zona.

Fabrizio Morviducci