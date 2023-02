A Firenze l’Agenzia delle Entrate ha aperto in via sperimentale un nuovo sportello dedicato ai servizi catastali presso l’Ufficio territoriale di via Santa Caterina d’Alessandria. Lo sportello resta per ora fino a giugno 2023 ed è dedicato alle richieste normalmente gestite dall’Ufficio provinciale-Territorio di via dell’Agnolo. Il nuovo servizio è attivo su appuntamento ogni martedì e giovedì pomeriggio, dalle 14 alle 15.30. Sarà possibile richiedere visure censuarie, visure planimetriche ed estratti di mappa. Il periodo di sperimentazione servirà a valutare l’utilità delle postazioni in termini di assistenza al cittadino, attraverso l’analisi del numero di servizi gestiti e dei tempi di erogazione. Il nuovo sportello di via Santa Caterina d’Alessandria riceverà l’utenza ogni martedì e giovedì, dalle 14 alle 15.30, solo su appuntamento, secondo l’ormai consolidato modello di accesso programmato dell’Agenzia. I cittadini possono prenotare gli appuntamenti tramite il sito internet, nella sezione ‘Prenota un appuntamento’, tramite l’app "AgenziaEntrate" o attraverso il Centro unico di prenotazione al numero 800.90.96.96 (06.96668907 da telefono cellulare) scegliendo l’opzione 3.