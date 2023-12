Ladri di fiori al cimitero . Ira del sindaco

"Un fatto grave, voglio credere ad opera di qualche squilibrato. Intensifichiamo i controlli, nel rispetto della particolarità e peculiarità del luogo". Arriva a stretto giro l’assicurazione del sindaco Lorenzo Falchi dopo la denuncia, inviatagli via mail, di furti di fiori e di addobbi (in particolare in questo periodo natalizio) da tombe al cimitero di via Gramsci. A innescare la richiesta di intervento , dopo tre episodi in una sola settimana, è stata Benedetta Ricciardi madre di Fabrizio Contiguglia ucciso a 27 anni in Sicilia, nell’agosto 2019.