L’Accessorio nel segno di Faliero Sarti

Eva

Desiderio

Ieri mattina era alla sfilata primavera-estate 2024 di Chanel, seduta tra gli ospiti di pregio. Perché Monica Sarti è un’imprenditrice fiorentina conosciuta in tutto il mondo per le sue sciarpe con l’etichetta L’Accessorio di Faliero Sarti, dal nome del nonno che ha fatto insieme ad altri industriali la storia del tessile pratese col Lanificio Faliero Sarti fondato nel 1949.

Col babbo Roberto Sarti, presidente dell’azienda ancora tutta di famiglia, e i fratelli Federico che segue il commerciale de L’Accessorio, Maurizio che lavora al Lanificio Faliero Sarti e Gabriele che si occupa della gestione immobiliare, Monica porta avanti una tradizione nobile che ha sempre avuto a che fare con le passerelle, anche quelle parigine perché nell’archivio della Faliero Sarti ci sono tanti bei tessuti creati per Mademoiselle Coco. Ma in questi giorni Monica Sarti dopo Milano è venuta a Parigi per presentare la sua ultima collezione di sciarpe per l’estate 2024 e la sua terza collezione di abbigliamento per la spiaggia e le vacanze e lo ha fatto in uno show-room molto chic come un attico condiviso con altre due creative al 177 di Rue Saint Honoré. E la sorpresa più bella è stata ammirare una delle ultime creazioni della stilista e imprenditrice fiorentina, la sciarpa dedicata a Firenze con le stampe della Cupola del Brunelleschi e di Palazzo Vecchio, con la Piazza della Signoria e i percorsi artistici delle vie del centro storico. La sciarpa dedicata a Firenze arriva dopo Forte dei Marmi, Londra, Parigi e New York ed è già al collo di madame Anne Hidalgo, la sindaca di Parigi in città solo pochi giorni fa per il Summit dei sindaci europei. Il nostro primo cittadino gliene ha donata una in segno di amicizia. Insomma un pezzo di Firenze e della sua Moda. E per il prossimo Pitti Uomo di gennaio si annunciano novità.