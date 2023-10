Laboratori teatrali per rafforzare talenti

Prorogato fino ad oggi il termine per partecipare al percorso gratuito "Social art per l’inclusione" messo in campo dall’associazione "Vivaio per l’intraprendenza" con l’obiettivo di rafforzare attitudini e talenti per un inserimento nel contesto sociale e lavorativo, attraverso un laboratorio teatrale e la produzione e messa in scena di uno spettacolo. E’ riservato a 20 disoccupati o inattivi, residenti in provincia di Firenze.