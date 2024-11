Laboratori, il programma per i più piccoli

Laboratori per tutte le età e su temi diversi in arrivo a Lastra a Signa. I prossimi sono previsti il 22 e 29 novembre dalle ore 17 alle 19 e prevedono la creazione di decorazioni natalizie al Centro Sociale Residenziale di via Togliatti. Guidati dall’artista Valentina Gudina, grandi e piccoli potranno lavorare insieme realizzando palline, giochi di neve, addobbi e decorazioni con materiale artigianale. Info e prenotazioni: 334.3765338.

Altri laboratori creativi sono dedicati alle persone affette da demenza e si terranno nei locali dell’Auser, sempre in via Togliatti. Si tratta dell’Atelier Alzheimer, le cui attività si svolgeranno due volte a settimana, dalle ore 9 alle 12: i partecipanti non avranno bisogno di essere accompagnati da familiari o badanti. Il progetto è promosso dalla Cooperativa Sociale Nòmos Onlus in collaborazione con l’Auser e con il patrocinio del Comune. Sin dal 2013 Nòmos gestisce infatti laboratori per persone con demenza, mirati ad aiutare i caregiver a garantire agli assistiti uno stile di vita più adeguato ai bisogni. È possibile accedere gratuitamente attraverso i voucher del progetto Do.No 3.0. Per trovare la modulistica è possibile rivolgersi ai Punti Insieme e al segretariato sociale della Società della Salute. Info: www.sds-nordovest.fi.it. In arrivo infine, dopo la pausa estiva, l’ultima tappa del progetto "La biblioteca si muove!". Il servizio itinerante a cura della biblioteca comunale di Lastra a Signa prevede un furgoncino carico di libri e informazioni sulle attività e servizi con tante soste, soprattutto nelle frazioni, durante le quali è possibile iscriversi alla biblioteca, prendere in prestito e restituire i libri, conoscere i nuovi servizi e le attività. Il 20 novembre il furgoncino si fermerà a Ginestra Fiorentina in piazza del Popolo dalle 10.30 alle 12, a Porto di Mezzo in piazza Gramsci dalle 15.30 alle 17 e a Malmantile dalle 17.30 alle 19.