Laboratori di tutti i tipi all’istituto comprensivo. Finanziati 10 progetti

Trekking, una band musicale, un laboratorio di falegnameria, un murale, teatro in inglese, arti marziali e percorsi di orienteering, un progetto editoriale per il giornalino scolastico, una performance di musical e l’esplorazione del mondo della robotica: sono 10 i progetti finanziati dal Ministero con fondi Pnrr nell’istituto comprensivo di Impruneta che fanno parte del programma destinato in particolare alle fragilità. "Col coinvolgimento del personale e delle famiglie – sottolinea il dirigente scolastico Marco Poli (nella foto) -, vogliamo contrastare la dispersione scolastica. Gli studenti hanno un’opportunità unica per esplorare nuovi interessi e sviluppare le proprie capacità in un ambiente attento al loro successo e al loro benessere, in collaborazione col territorio e l’amministrazione". L’obiettivo è una scuola aperta e inclusiva, anche con l’accoglienza "dell’insegnamento dell’italiano L2 con il metodo Penny Wirton a cittadini stranieri e la formazione digitale degli adulti".

Manuela Plastina