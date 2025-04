L’abbazia diventa un set . A Settimo si gira il film su Tommaso da Celano

Ciak si gira. Nell’antica abbazia di Settimo, troupe al lavoro per il film che racconta la vita di Tommaso da Celano, frate francescano e primo biografo di San Francesco d’Assisi. La realizzazione del progetto è stata affidata alla società Kahuna Film, che ha sede a Poggibonsi, per la produzione di Francesco Bruschettini e la regia di Matteo Vanni. L’attore Corrado Oddi vestirà i panni di Tommaso da Celano. Le riprese iniziali che si sono svolte a Celano, si sono spostate prima in Valdelsa per arrivate nell’abbazia, prima cluniacense poi cistercense, fondata prima dell’anno Mille. Una struttura ancora intatta, restaurata nella parte della Curia e in pieno restauro nella parte privata, acquisita dal patron della Savino del Bene, Paolo Nocentini.

A disposizione per le riprese, il bellissimo chiostro centrale e il dispensarium. Non è la prima volta che l’abbazia diventa un set cinematografico: nel 2015, la scelsero i fratelli Taviani per girare alcune scene del loro film ‘Maraviglioso Boccaccio’ nella suggestiva cripta. Tommaso da Celano, fu presente alla morte di San Francesco (3 ottobre 1226) e alla sua proclamazione a Santo. Fu incaricato da Papa Gregorio IX scrivere la biografia del Santo di Assisi in due stesure. I suoi scritti ispirarono la ’Legenda maior’ di Bonaventura di Bagnoregio (dalla quale prese a sua volta spunto Giotto) e successivamente vennero condannati alla totale distruzione in modo che sul Santo di Assisi restasse un’unica verità.