"La vita come un gioco". L’autobiografia di Riccardo Azzurri

Dagli anni Cinquanta a oggi. La vita di Riccardo Azzurri (nella foto), poliedrico cantautore fiorentino, è come un gioco per l’inesauribile voglia di prenderla sempre con un sorriso senza darsi mai per vinto. Da qui il titolo della sua autobiografia “La vita come un gioco“, che sarà presentata domani alle 17 a Palazzo Strozzi Sacrati, dal presidente della Regione Eugenio Giani.

Dalla prima chitarra alle esibizioni in pubblico il passo è breve. L’anima pop rock melodica di Azzurri si rivela con “Mi sto innamorando ancora“ ma è con “Amare te“ che arriva il grande successo. Seguono serate, concerti, la famiglia cresce, poi i momenti difficili. Riccardo, però, non smette mai di crederci, tra collaborazioni con Don Backy, Aleandro Baldi e altri grandi nomi. Prefazione di Eugenio Giani. Postfazione di Don Backy.

Intervengono l’editore Fabrizio Felici, il curatore del libro Paolo Mugnai, il presentatore Stefano Baragli, l’imprenditrice Silvia Papucci, modera la giornalista de La Nazione Olga Mugnaini.