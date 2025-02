La visita della giunta a Nara Cambi

Quando era una bambina aiutava i genitori a nascondere nella soffitta di casa le persone che rischiavano la deportazione da parte dei tedeschi. Nara Cambi, 91 anni, che per il giorno della memoria ha raccontato la sua storia in una scuola fiorentina, riceverà la visita dell’amministrazione comunale. L’appuntamento è per domani, alle 10, all’Rsa La Mimosa del Consorzio Zenit, quando incontrerà il sindaco Tagliaferri e gli assessori Petti e Ballerini. Nara sapeva che nella sua abitazione i genitori, Luigi e Nella, nascondevano gli ebrei e tutti quelli a rischio deportazione in una stanza seminascosta. E quindi, ogni volta che c’era il pericolo di un rastrellamento, lei dava una mano. "Ascoltare la voce di chi ha vissuto quei momenti – ha detto Tagliaferri - è fondamentale per costruire un futuro in cui la memoria e i valori della resistenza siano sempre vivi, la sua testimonianza è un dono prezioso per tutta la nostra comunità".