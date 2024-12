La violenza di genere si combatte anche in una ’casetta’

È stata attivata la seconda casetta del progetto cAsA, il percorso contro la violenza di genere promosso dal Comune e ideato e realizzato dal Teatro Solare. La piccola installazione è collocata alla Casa del Popolo di Fiesole e si aggiunge a quella aperta nel Palazzo Municipale lo scorso 29 novembre. Il progetto CaSa offre spazi in cui, in modo assolutamente anonimo, tramite un sistema di registrazione, si raccolgono testimonianze e pensieri contro la violenza sulle donne. Complessivamente saranno aperte sette casette, che verranno disseminate sul territorio e rappresentano un percorso simbolico che culminerà l’8 marzo, in un intervento finale creato dalle due artiste del Teatro Solare, Elena Martongelli e Maria Durbá, ed ispirato al materiale raccolto.

D.G.