La violenta lite fra senzatetto finì nel sangue a Novoli: due condanne per omicidio

La lite per problemi di convivenza in un centro di accoglienza e poi l’aggressione. I due senzatetto indiani, ubriachi, colpirono con una mattonella in cemento un connazionale, clochard, che morì in ospedale. Il mortale assalto avvenne in pieno giorno il 18 febbraio 2023 in una strada trafficata di Novoli. La Corte d’assise ha condannato in abbreviato i due indiani, rispettivamente 40 e 35 anni, con l’accusa di omicidio volontario, a 15 e 14 anni di reclusione. I giudici hanno accolto la richiesta della pm Ornella Galeotti, che aveva sollecitato la pena di 22 anni per Jagjit Singh e di 21 per Maninderingjit Singh, con l’esclusione della premeditazione e della crudeltà. Il rito abbreviato ha ridotto di un terzo l’entità della pena. I tre, secondo quanto ricostruito dalle indagini della squadra mobile, avevano problemi di convivenza nel centro di accoglienza in cui alloggiavano.