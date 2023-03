La Via Crucis realizzata da Manzi Dono all’Oratorio "Totus Tuus" di alcune famiglie e Misericordia

"Un dono che faccio alla comunità di Campi, ispirato da generosità e perdono. Un’opera che è arrivata nel momento giusto della mia vita e nella quale ho trasmesso tutto l’amore che ho ricevuto dalla mia famiglia". Il maestro Antonio Manzi commenta così, dopo le parole del pievano don Marco Fagotti, e dell’arcivescovo di Firenze cardinale Giuseppe Betori, "La via della croce", le quattordici stazioni della Via Crucis, realizzata attraverso un progetto dell’Oratorio parrocchiale Totus Tuus Anspi grazie al contributo di un gruppo di famiglie campigiane e della Misericordia di Campi Bisenzio. Nei giorni scorsi, alla Pieve di Santo Stefano le 14 formelle in bronzo che compongono l’opera, ognuna rappresentante una stazione della Via Crucis, sono state scoperte e benedette dal cardinale Betori (foto). "Quest’opera è davvero straordinaria, sia per la riuscita artistica sia per il modo con cui, dall’idea iniziale, siamo arrivati in meno di un anno alla sua piena realizzazione" dice don Marco. E aggiunge: "Siamo di fronte a un’opera contemporanea che racconta fedelmente i misteri della Passione di Cristo e che li rende leggibili a tutti e adatti alla preghiera".