La Valdichiana rilancia la sfida col tutto esaurito

L’Aquila si è aggiudicata il titolo di Capitale della Cultura Italiana 2026 ma l’Unione della Valdichiana senese che, con i suoi dieci comuni, è arrivata in finale non si è fatta abbattere. Già da giorni gli agriturismi, i bed and breakfast e gli hotel della Val di Chiana e della Val d’Orcia regostrano il tutto esaurito. Il periodo pasquale segna l’inizio della stagione turistica e non potrebbe esserci un miglior auspicio. Sabato 6 e domenica 7 aprile, la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese con il Comune di San Casciano dei Bagni hanno organizzato un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina. Torna l’appuntamento con Valdichiana Eating – Mercato dei produttori a Km0, il progetto/evento ideato per dare visibilità ai produttori locali della Valdichiana senese e aretina e della Val d’Orcia. Questa festa del palato si svolgerà in Piazza Matteotti a San Casciano dei Bagni. Tanti i protagonisti, dall’aglione della Valdichiana ai formaggi pecorini, dalle confetture di frutti antichi ai salumi di Cinta Senese DOP, dallo zafferano al tartufo passando per ortaggi, miele, cereali e legumi e ovviamente vino e olio extravergine d’oliva della zona.

Il sabato mattina si potrà anche fare visita allo scavo del Bagno Grande, famoso per aver riportato alla luce i ‘bronzi di San Casciano’. A seguire un talk con la giornalista ed esperta di permacultura Francesca Della Giovampaola con la presentazione del progetto ’Bosco di Ogigia’ . La domenica mattina invece si potrà prendere parte alla caccia al tartufo con tartufaio esperto e partecipare al laboratorio di appiciatura per imparare a realizzare i ben conosciuti ’pici’. Negli stessi giorni tra San Casciano, Sarteano e Radicofani, si corre il Rally della Val d’Orcia.

Federica Damiani