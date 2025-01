La tutela del suolo: patto dopo gli incontri

Dopo mesi di lavoro, giunge alla sua fase finale il processo partecipativo del progetto europeo Humus - healthy municipal soils, coordinato da Anci Toscana e finalizzato ad aumentare il livello di consapevolezza dell’importanza della salute del suolo nel Comune di Fiesole.

L’appuntamento è per un incontro pubblico rivolto all’intera comunità locale, che si terrà nel mese di febbraio e sarà dedicato a presentare quelli che sono stati i risultati raccolti in questo periodo di confronto.

L’obiettivo è quello di firmare un accordo per la tutela del suolo locale fra il Comune e gli attori locali che condividono l’obiettivo di un suolo sano e sostenibile. Il risultato è frutto di un ciclo di incontri con quattro laboratori tematici, con la partecipazione di associazioni, istituzioni, imprese.

Grazie al contributo di oltre 30 persone, tra cittadini e rappresentanti di enti e organizzazioni, è stato possibile analizzare il contesto locale e definire gli obiettivi e le azioni da mettere in campo per il miglioramento delle condizioni del suolo locale. Per ulteriori informazioni sul progetto europeo HuMUS è possibile consultare la pagina web dedicata www.humus-project.eu e seguire i canali social dedicati.

D.G.